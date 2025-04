Le telefonate ai pellegrini: "Così chiesi a Francesco di collegarsi con Macerata"

"Quest’anno dedicheremo il 47esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto (14 giugno) a Papa Francesco e pregheremo perché possa diventare Santo". Monsignor Giancarlo Vecerrica, il promotore del pellegrinaggio, ricorda i tanti incontri avuti con il Santo Padre, il quale spessissimo ha telefonato prima che i pellegrini si mettessero in cammino per raggiungere la Santa Casa, in collegamento con lo stadio Helvia Recina di Macerata. "Sono stato io – ricorda – ad avergli suggerito di chiamare prima della partenza. Un libro ha raccolto quanto detto in quelle telefonate". Il sogno era che un giorno Papa Francesco potesse essere ospite del Pellegrinaggio. "Speravo veramente che sarebbe venuto a Macerata e presto glielo avrei chiesto considerando che ci stiamo avvicinando alla 50esima edizione".

C’era un filo molto forte che ha legato monsignor Vecerrica al Santo Padre. "Il pellegrinaggio – ricorda – è stato quel legame che ci ha unito. In Papa Francesco ho sempre visto l’immagine di Gesù e mai avrei pensato di ascoltare la notizia della sua morte, specie dopo averlo visto il giorno prima in piazza San Pietro. Ho pianto alla notizia della sua scomparsa perché avvenuta all’improvviso". Ma ci sono tanti bei momenti e incontri disseminati in questi anni. "Spessissimo lui ha benedetto la fiaccola del pellegrinaggio e circa un mese fa i tedofori sono stati sotto al Gemelli di Roma, dove era ricoverato, per recitare il rosario". Il pellegrinaggio è un elemento che accomuna il papa argentino con quello polacco, Giovanni Paolo II, che nel 1993 è stato tra i partecipanti. "È stato proprio Papa Giovanni Paolo II a spingermi ad andare avanti, c’è stato un momento in cui avevo pensato che quell’esperienza fosse arrivata a compimento. Dopo la sua elezione è andato a Loreto dove circa in duemila persone ci siamo riuniti a pregare a lungo in piazza. Il papa lo ha saputo e mi ha detto che da quel momento avrei dovuto curare uno ad uno quelle persone. Sono poi stato a Roma, in quella occasione svelò di pensare a qualcosa per i giovani ed ecco che sono nate le giornate mondiali della gioventù". Anche Papa Bergoglio era stregato dal pellegrinaggio, che simboleggia il viaggio nella vita e il cammino nella fede. "A Loreto – ricorda monsignor Vecerrica – c’è stato un incontro della Cei, poi a tavola sono stato messo alla sua sinistra e durante il pranzo gli ho parlato a lungo di questa esperienza del pellegrinaggio Macerata-Loreto. Lui mi spingeva a raccontare sempre più questa esperienza, a farla conoscere, a divulgarla". C’è stato anche un intenso scambio epistolare con sua Santità a testimonianza del feeling. "Ci siamo scritti più volte. Papa Francesco era una autorità, non uno che comanda, ma una persona che ti accompagna e indica la strada. Ecco, io mi sono sentito accompagnato da lui".

Gli amici del Pellegrinaggio Macerata-Loreto, in un momento di profondo dolore per la perdita di Papa Francesco, si affidano, con il cuore colmo di riconoscenza, alla certezza che continuerà ad accompagnarci dal Cielo.