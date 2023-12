Ancora un successo per ’Le terre del tartufo’, la manifestazione itinerante organizzata dall’Unione montana Marca di Camerino che, per l’evento conclusivo, ha fatto tappa a Pieve Torina. L’agorà iniziale ha visto la partecipazione del commissario straordinario Guido Castelli, dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini, del presidente della Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini, dei consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Renzo Marinelli e dei sindaci del territorio. "L’obiettivo che c’eravamo posti è stato centrato: grande partecipazione di pubblico, coinvolgimento di tanti operatori economici del settore agroalimentare e la creazione di una rete di relazioni di assoluto rilievo, a cominciare dalle realtà di Alba e San Miniato, i principali riferimenti del tartufo in Italia e nel mondo – ha detto il presidente dell’Unione montana Alessandro Gentilucci -. Da qui parte la nuova sfida: la creazione di un vero asse del tartufo a livello nazionale, che veda insieme Alba, San Miniato e, naturalmente, la Marca di Camerino". Dopo l’edizione zero del 2022, quest’anno la manifestazione vantava iniziative di promozione a Londra, Milano, Fermo, Parigi e il programma di ’Terre del tartufo in tour’, che si è svolto a ottobre.