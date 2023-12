’Le terre del tartufo’ per rilanciare il cratere

di Lucia Gentili

"Enogastronomia e tradizioni per rilanciare i territori del sisma". È l’obiettivo de "Le terre del Tartufo", la cui seconda edizione è stata presentata ieri a Roma, in conferenza, nella sede della struttura commissariale. L’iniziativa, che si svolgerà questo fine settimana, sabato e domenica, è promossa dall’unione montana Marca di Camerino composta dai Comuni di Camerino, Fiastra, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti e Ussita. Ieri erano presenti, oltre al commissario straordinario Guido Castelli, i sindaci Sauro Scaficchia di Fiastra, Alessandro Gentilucci di Pieve Torina (nonché presidente dell’unione), Silvia Bernardini di Ussita e Marco Bruschini, direttore dell’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche). Il punto di riferimento principale sarà il Palasport di Pieve Torina, ma sono previsti anche altri appuntamenti nel territorio circostante. Degustazioni, laboratori per i bambini, passeggiate lungo i sentieri e spettacoli di intrattenimento saranno gli ingredienti. Ma ovviamente, protagonista assoluto della due giorni, sarà il pregiato tubero della Marca di Camerino, a cui verranno affiancati numerosi prodotti tipici. Saranno presenti delegazioni da Alba (Cuneo) e San Miniato (Pisa), regine del tartufo; Gentilucci inoltre ha detto che dovrebbero essere interessati all’evento anche dei giornalisti parigini. "I nostri territori sono un modello – ha dichiarato il presidente dell’unione –. L’obiettivo di tali iniziative è far diventare queste zone una sorta di piccola Svizzera". "Operiamo quotidianamente in questi territori particolarmente colpiti dal sisma, fianco a fianco con i sindaci, per la ricostruzione materiale e per la riparazione economica e sociale delle comunità – ha affermato Castelli –. Faccio i miei migliori auguri a questa manifestazione, promossa da primi cittadini capaci e propositivi che lavorano con grande impegno per il bene delle loro comunità". "Le Terre del Tartufo rappresentano un unicum per la Marca di Camerino – ha concluso Gentilucci – e con il tour di eventi sviluppato nei mesi scorsi hanno rivelato una straordinaria capacità di coinvolgimento del pubblico: migliaia di persone, marchigiani e non, grazie al tartufo e ai prodotti tipici del territorio hanno riscoperto l’Alto Maceratese. Grazie al commissario per l’opportunità di aver consentito a noi sindaci di presentare il nostro progetto nella capitale, e per la vicinanza".