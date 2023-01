"Le terre del tartufo", un ritorno da applausi

È stata un successo la mostra mercato "Le terre del tartufo", che si è svolta nei giorni scorsi a Pieve Torina. Un ritorno al passato, quando l’iniziativa prese il via grazie all’intuizione dell’allora presidente della comunità montana Luigi Gentilucci. "Sono i numeri a dimostrarlo – esordisce Alessandro Gentilucci, figlio di Luigi, attuale presidente dell’unione montana Marca di Camerino, che ha organizzato e promosso l’evento –. Centinaia le persone intervenute alle varie iniziative in programma in questa due giorni dell’edizione "zero": quindici gli operatori economici del territorio selezionati per partecipare alla mostra mercato; sette i ristoratori che hanno aderito al circuito gastronomico costituito ad hoc; decine di articoli su stampa regionale e nazionale; una straordinaria presenza sui social con oltre 65.000 persone raggiunte; la partecipazione di testimonial d’eccezione come Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde Rai 1, Carlo Cambi, da La prova del cuoco, e lo chef nuova stella Michelin, Enrico Mazzaroni. Ci sono tutte le premesse per proseguire, in futuro, anche con tappe itineranti de "Le terre del tartufo". Un ringraziamento al presidente della Regione Francesco Acquaroli, sempre attento alle esigenze del territorio, al rettore Unicam Claudio Pettinari, partner fondamentale per lo sviluppo locale, e a Tipicità, il brand sotto cui la manifestazione è stata concepita".