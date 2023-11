Le testimonianze dei rifugiati in un percorso di Emergency

Arshad ha tentato sei volte di varcare la frontiera, ha subito violenze, ha camminato scalzo. Dodou è arrivato a Lampedusa nel 2016 e ora invia i soldi alla famiglia per assistere il padre cieco. Rasel sta ancora pagando i debiti della traversata. Sono solo alcuni passaggi delle storie dei rifugiati raccontate venerdì sera, in occasione del primo giorno dei ‘Messaggi di pace’ di Emergency, l’iniziativa in programma fino a oggi nella palazzina sud del Lido Cluana. L’incontro, ‘Traiettorie migranti’, ha toccato le corde dell’animo dei presenti, ascoltando le testimonianze dei tre giovani, tutti minorenni quando giunsero in Italia. "In Gambia non avevo cibo e lavoro. Vivevamo in povertà", ha spiegato Dodou, ventiquattrenne ospite dello Sprar di Fermo. Prima il viaggio in pullman, poi la trav ersata nel deserto, stipati nei pickup. Adesso fa il magazziniere e con i soldi che guadagna aiuta la famiglia. C’è poi Arshad, diciotto anni, del Pakistan, che ha attraversato la rotta balcanica perché un’alluvione gli ha portato via casa e speranze. Un’impresa tentata sei volte, alla settima è riuscito a non essere rispedito indietro. È stato picchiato, ma giunto a Trieste ha trovato l’associazione ‘Linea d’Ombra Odv’, che gli ha curato le ferite. Adesso fa il muratore. Infine, Rasel, diciannovenne del Bangladesh, portato in Libia con la promessa di un lavoro, per il quale non è stato retribuito. Ora è impiegato come muratore e sta ancora ripagando il debito accumulato a Tripoli.

f. r.