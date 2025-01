Le testimonianze di tre deportate contro gli orrori della Shoah

Il Comune di Recanati, insieme all’Istituto storico di Macerata e all’Anpi, con la collaborazione del Circolo del Cinema, dell’Università di istruzione permanente, della sezione didattica dell’Associazione degli italianisti e di tutte le istituzioni scolastiche del territorio, promuove come ogni anno un ricco programma di iniziative per celebrare il Giorno della Memoria. Quest’anno segna il decimo anniversario di un percorso organico dedicato alla memoria della Shoah che coinvolge ogni anno scuole e cittadini attraverso la lettura condivisa di un libro.

Per il 2025, l’opera scelta è "Come una rana d’inverno", un libro corale e tutto al femminile. In quest’opera, Daniela Padoan raccoglie le testimonianze di tre donne sopravvissute ad Auschwitz-Birkenau: Liliana Segre (foto), Goti Bauer e Giuliana Tedeschi.

Il percorso di riflessione è stato avviato già lo scorso 10 gennaio con un laboratorio per insegnanti dedicato a questi temi, è proseguito con una lezione magistrale della storica Anna Foa, che ha approfondito la condizione delle donne nella Shoah.

Il programma culminerà il 27 gennaio, Giorno della Memoria, con un incontro aperto alla cittadinanza nella mediateca comunale.