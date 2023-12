Le vacanze a Recanati?: "Sì, ma con il fuoristrada"

Il sindaco Antonio Bravi parla ormai di turismo destagionalizzato, diluito, cioè, nel corso dell’intero anno con punte significative, naturalmente, nel periodo della buona stagione. Per rendere l’offerta di Recanati accogliente tutto l’anno, però, c’è anche bisogno, sostengono i gestori delle numerose strutture recettive disseminate soprattutto in zone di campagne, che le comunicazioni siano rese praticabili e non lasciate in condizioni da terzo mondo. I residenti di via Valdice, fra cui il proprietario di un B&B, hanno segnalato da tempo le condizioni della strada che s’imbocca a sinistra percorrendo via Chiarino provenendo da Porto Recanati. Il tratto di strada, però, non solo è dissestato, ma si presenta anche a rischio di danni seri per gli autoveicoli. Inconvenienti che, per chi va in vacanza, non rappresentano certo il top. Inoltre le fognature sono chiuse e fatte male: tutti problemi segnalati da tempo all’ufficio tecnico comunale e al sindaco. Il danno maggiore è l’immagine che si dà della struttura recettiva, soprattutto quando fra le recensioni negative, che compaiono nel sito di Booking, si legge che "per arrivare lì ci vuole un fuori strada". Eppure per mettere su un’attività del genere l’amministrazione comunale sa bene che occorre fare un investimento importante e pagare ingenti oneri che il Comune incassa, ma che non utilizza per rendere le strade praticabili. L’assessore ai lavori pubblici questi problemi dovrebbe conoscerli dato che ha a che fare tutti i giorni con le numerose lamentele dei cittadini sullo stato delle strade di campagna e di città. L’Amministrazione è corsa in queste ultime ore ai ripari per garantire più sicurezza ai pedoni e agli automobilisti. Per fare questo ha acquistato 50 tonnellate del banalissimo catrame, anzi del conglomerato bituminoso lavorabile a freddo e 85 di stabilizzato di cava per le riparazioni rapide da effettuarsi in gestione diretta, per una spesa complessiva lorda di poco meno di 10mila euro. Non resta che mettersi al lavoro. La riparazione della buca di un piazzale in via Roma (foto in alto), in pieno centro storico, e di altre in via Cesare Battisti (foto in basso) non è proprio un bel vedere per una città che si candida ad accogliere turisti nel periodo natalizio.

Asterio Tubaldi