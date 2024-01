Le vittime dell’Olocausto nel cuore

Al via il programma ufficiale della Giornata della Memoria a Tolentino, che si svolgerà domani per commemorare le vittime dell’Olocausto. Ovviamente la cittadinanza è invitata a partecipare alla ricorrenza, che ogni anno cade appunto il 27 gennaio perché, in quel giorno del 1945, le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Order in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. L’iniziativa è organizzata dal Comune, e vede anche la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea "Mario Morbiducci" di Macerata, dell’Anpi sezione di Tolentino, del circolo culturale "Tullio Colsalvatico", e delle tre scuole: Ic Don Bosco, Ic "G. Lucatelli, Ipsia "R. Frau" e Iis "F. Filelfo". Si partirà così alle 10, nell’androne di Palazzo Sangallo, in piazza della Libertà. Lì, ci sarà l’inaugurazione e poi la presentazione della mostra "Ma lui non vuole che se parli. La testimonianza dei Giusti fra le Nazioni, speranza per l’oggi", realizzata dal circolo culturale "Colsalvatico" (l’esposizione sarà visibile fino al 25 febbraio). Mentre alle 11, nel parco Vittime della Shoah in piazza Peramezza, è prevista la deposizione di una corona di alloro. A seguire i saluti e gli interventi del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj e del sindaco e del presidente del Consiglio comunale dei ragazzi. E saranno presenti pure le rappresentanze degli studenti del’Iis Filefo, dell’Ipsia Frau e del Consiglio comunale dei ragazzi. Inoltre, sono stati programmati diversi incontri nelle scuole secondarie con Maurizio Pincherle, neuropsichiatra infantile e socio onorario del centro studi di Ascoli, che parlerà de "Le leggi e persecuzioni razziali in Italia" a cura dell’Anpi Tolentino.