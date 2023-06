Le vittime di allora ci direbbero che l’uomo non ha imparato nulla

Sono state ricordate e onorate le vittime del bombardamento alleato in zona Vallebona, vicino il sottopasso ferrovia luogo dell’eccidio del 1944. La commemorazione è stata organizzata grazie all’impegno della presidente dell’Associazione Vittime civili di guerra, Sandra Vecchioni, del presidente Acli della Vergini, Marcello Zamponi, del presidente dell’Associazione mutilati e invalidi per servizio militare, Silvano Evangelista, e con il patrocinio del Comune, rappresentato per l’occasione dall’assessore Paolo Renna che ha deposto una corona. Presenti anche lo storico Toto Fusari, che ha ricostruito gli eventi ripescati dai diari della parrocchia, la presidente regionale delle Acli e numerosi familiari dei defunti. Purtroppo non erano presenti, perché ci hanno lasciato, i personaggi che custodivano la memoria storica di quella tragedia. Come Faustina Montanari a cui, il 2 giugno ‘44, morì tra le braccia la sorellina di 8 anni trafitta da una scheggia di bomba, o Alvaro Cipolletti, mio padre, che raccontava a Toto Fusari e ai nipoti i lunghi attimi del bombardamento, dove anche lui rimase ferito insieme al fratello e alla mamma. Chissà cosa avrebbero detto oggi, se fossero stati in vita, con una guerra alle porte dell’Europa che vede anche l’Italia pressoché coinvolta. Forse le loro parole sarebbero state queste: l’essere umano non ha imparato nulla nel corso degli anni, per arrivare una volta per sempre a dire "guerra mai più".

Sandro Cipolletti