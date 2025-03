Le voci di cinque donne per raccontare il femminile nel mondo

Appuntamento oggi alle 17 nel centro pastorale dell’oratorio Don Bosco di Porto Recanati, dove andrà in scena il recital "Voci di donna" ideato da Claudio Giri. Insieme ad altri amici e sostenitori della cultura portorecanatese, come Sandro Antognini e Pina Zaccari, Giri ha pensato di coinvolgere esclusivamente donne portorecanatesi: musiciste e professioniste di diversi ambiti per parlare, condividere e riflettere su cosa significhi essere donne nel 2025. Si discuterà della figura femminile nella società contemporanea, sottolineando come, sebbene le donne siano spesso vittime di violenza, abbiano al tempo stesso la forza di risollevarsi e di compiere grandi cose. Sul palco si alterneranno donne con esperienze e competenze diverse, unite dalla volontà di raccontare e approfondire il ruolo femminile. Tra loro ci saranno Laura Cinquarla, ingegnere e manager aziendale e ingegnere, Maria Daria Giri, psicoterapeuta e psicologa dello sport, Elena Di Giovanni (nella foto), professoressa ordinaria dell’Università di Macerata, e Fatou Sall, consigliera comunale con delega alle pari opportunità. Infine, come un’ombra delicata, la poetessa Lara Massaccesi regalerà emozioni ed echi femminili declamando i propri componimenti poetici, mentre le flautiste Elisabetta Grandi, Sara De Bartolomeo e Gemma Cingolani, insieme con la cantante Benedetta Giattini e Claudio Giri, faranno da cornice ai vari contributi femminili, alternandosi e lasciando alla musica il potere di alleggerire e sedimentare le riflessioni scaturite.