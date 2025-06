Le vongole civitanovesi spedite in Veneto

Il mare unisce e questa volta lo fa con un gesto concreto di solidarietà tra marittimi. Le imbarcazioni specializzate nella pesca delle vongole dei compartimenti di San Benedetto e di Civitanova hanno portato a termine un’iniziativa per sostenere i colleghi veneti, impegnati in una difficile battaglia contro il drastico calo del prodotto ittico nei loro fondali. L’operazione è semplice: per due giornate di pesca, ogni imbarcazione del consorzio locale ha rinunciato a una parte del proprio pescato. Le vongole, sigillate dalla Capitaneria di porto, sono state caricate su camion e spedite verso Chioggia e Venezia. Qui, con il coordinamento degli enti scientifici locali e il controllo della Guardia costiera veneta, il prodotto è stato reimmesso in mare, nel tentativo di favorire il ripopolamento delle acque.

La situazione nelle zone lagunari del Veneto, infatti, è critica. La pesca delle vongole ha registrato un forte depauperamento, tanto che la risorsa è ormai ai minimi storici. A raccontare il significato di questo gesto è Gerardo Fragoletti, presidente del Covopi (Consorzio vongolari piceni), tra i principali promotori dell’operazione: "Hanno chiesto aiuto a tutti i consorzi e noi abbiamo deciso di rispondere presente. Noi siamo propensi a questo tipo di attività solidale, aprire le porte a chi è in difficoltà, anche perché la ruota gira sempre. Domani potremmo avere le stesse necessità dalle nostre parti".

Un messaggio che rimette al centro il valore della cooperazione tra chi vive il mare ogni giorno. Il coordinamento tra enti scientifici, ministero e Capitanerie è stato fondamentale per garantire che l’operazione avvenisse nel rispetto delle norme e con l’efficacia desiderata.

Ogni imbarcazione ha donato alcune centinaia di chili di prodotto. Una quantità significativa, che non mette a rischio l’economia dei consorzi marchigiani, ma che rappresenta un aiuto concreto per le aree dove la pesca delle vongole è allo stremo. Anche perché si tratta di una situazione che si era verificata, diversi anni or sono, anche nelle zone di pesce che si trovano di fronte alla costa sambenedettese.

