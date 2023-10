Leadership democratica, corso di formazione con Unimc e Comune

Un corso di formazione gratuito sulla leadership democratica è organizzato da Università e Comune di Macerata. Tra i protagonisti ci saranno attori del territorio e ospiti nazionali e internazionali, come Raúl Fornet-Betancourt, Filomeno Lopes, Alidad Shiri, Jean-Pierre Yvan Sagnet, don Marco Pagniello e Hazal Koyuncuer. Il corso, curato dal dipartimento di studi umanistici e dalla Scuola Leopardi di Unimc, con l’assessorato alla cultura del Comune, è articolato in sei incontri dal 17 ottobre al 26 gennaio, alle 18 nell’aula magna della facoltà di filosofia in corso Garibaldi. La frequenza è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere una mail a manuela.deangelis@unimc.it. Al primo incontro, martedì, si parlerà della leadership nei rapporti tra le culture con Raúl Fornet-Betancourt (nella foto), filosofo cubano noto per la sua proposta di dialogo interculturale della filosofia latinoamericana; Filomeno Lopes, scrittore e giornalista di Radio Vaticana, divide il suo tempo tra l’attività giornalistica e l’impegno letterario e artistico per la pace e lo sviluppo nel suo paese; Alidad Shiri, oggi giornalista e collaboratore di diverse associazioni, afghano, è arrivato in Italia, minorenne e solo, dopo un viaggio durato anni, e ha raccontato la sua storia in un libro.