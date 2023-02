Anche per il 2023, il Soroptimist International d’Italia ha organizzato un corso di formazione di tre giorni, gratuito, su "Leadership e genere: una sfida sostenibile", realizzato da Sda Sda Bocconi, School of management dell’Università Bocconi di Milano. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico delle corsiste. Il percorso formativo viene proposto come itinerario di crescita personale per consentire di riflettere sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro. La domanda di partecipazione è nel sito www.soroptimist.it, per Macerata, la neoeletta presidente Giuliana Medei Giustozzi informa che va anticipata via mail all’indiritto [email protected] entro il 28 febbraio.