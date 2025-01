Leal "tagliato", il post di Juantorena

Due ex atleti della Lube, due star di questo sport ormai in fase calante, sotto i riflettori. Fresca è la notizia proveniente dalla Russia che Leal è stato "tagliato" dal club con cui aveva firmato in estate lasciando Piacenza, vale a dire il Lokomotiv Novosibirsk. In Siberia il rendimento dello schiacciatore 36enne ha deluso. Il cubano naturalizzato brasiliano dopo un avvio reso più complicato da problemi alla spalla, non ha inciso in attacco, la sua specialità e probabilmente non si è mai ambientato. Ora il taglio e chissà che Leal non possa tornare utile a un team della SuperLega in vista dei playoff. Invece il ex suo compagno di reparto e di squadra, Juantorena, ha salutato il 2024 con un messaggio sibillino sui social. L’italo-cubano classe 1985 in forza a Monza (dove in realtà deve ancora giocare un match) ha fatto una "storia" rivolta a Boninfante con cui aveva giocato la scorsa stagione a Modena. C’era scritto: "Dai che il prossimo anno siamo di nuovo compagni di stanza". Solo una battuta o il post nasconde altro? an. sc.