Lecci al posto dei pini. Il viale cambia volto

Primi passi verso la riqualificazione di viale Montolmo, a Corridonia, con la presentazione dello studio di fattibilità dedicato ai circa 200 metri lineari che collegano il centro all’ex mattatoio. La sindaca Giuliana Giampaoli, affiancata dall’ingegner Marco Borsatti del Comune, ha presentato i professionisti del gruppo di progettazione: l’architetto Cinzia Guarnieri e l’agronomo Michele Rismondo, per un viale caratterizzato da fitte piantumazioni di pini in entrambi i lati.

"È stato svolto un lavoro preliminare di analisi botanica e ambientale – ha esordito Rismondo –. La nostra è un’idea progettuale incentrata anche sulla sicurezza. Nel lato sud del viale abbiamo alberi con chiome fortemente ridotte e poco spazio di crescita, mentre nel lato nord le chiome sono migliori ma lo spazio è molto limitato sul lato del cemento. Tant’è che il colletto della pianta, ovvero il punto di inserzione tra tronco e radice, è interrato, una condizione che può generare marciume; in più sono attaccate alla strada, e questo crea un impedimento nella crescita del tronco. Ciò aumenta la pericolosità: i bersagli sono le case intorno e le auto, visto che lì ne passano oltre 1.500 al giorno, e le persone. Abbiamo valutato lo stato di tutte le 70 piante. Per mantenerle bisognerebbe allargare le aiuole, ma gli spazi non ci sono e i costi sarebbero non convenienti".

L’idea rappresenta uno step iniziale nell’ottica del miglior restyling possibile che l’arteria attende da tempo. "Abbiamo poi tenuto conto del decoro dei marciapiedi – ha spiegato l’architetto Guarnieri –, prendendo in considerazione l’abbattimento delle alberature e mantenendo il doppio senso di marcia: la nostra proposta è garantire il camminamento dei pedoni nel lato sud, in cui ci sono più accessi alle abitazioni private, con un rifacimento dei marciapiedi, e creare nuove piantumazioni sul lato nord, dove sono presenti quattro accessi privati per i quali è previsto un attraversamento pedonale. L’idea è poi rifare l’intero impianto di illuminazione a led e l’asfalto". "Tra le ipotesi c’è l’inserimento del leccio al posto del pino – ha aggiunto l’agronomo Rismondo –, specie sempreverde e a crescita lenta. Altro passaggio sarà mettere aiuole tra gli alberi, con differenti vegetazioni".

Diego Pierluigi