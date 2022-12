"L’economia riparte, ma è boom di precari"

di Lucia Gentili

Crescono le assunzioni, ma è boom di precari. Ad illustrare il quadro è Loredana Guerrieri di Nidil (Nuove identità di lavoro) Cgil Macerata. "Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’Inps, elaborati dall’Ires (Istituto ricerche economiche e sociali) Cgil Marche, nei primi sei mesi del 2022 le aziende maceratesi hanno assunto 24.376 unità di personale – spiega Guerrieri –, ovvero il 25,6% in più rispetto allo stesso periodo 2021 e al contempo il 6,1% in più rispetto al 2019. Dunque, a livello quantitativo sono stati raggiunti e superati i livelli pre-pandemia. Il trend mostra un incremento significativo per tutte le tipologie contrattuali".

"Tuttavia – prosegue la responsabile del Nidil Cgil –, il trend delle assunzioni rispetto al 2021 continua verso una sorta di "standardizzazione" della precarietà nella nostra provincia. Infatti, nonostante l’incremento delle assunzioni (tali da tornare alla situazione pre-pandemia), sul totale delle nuove assunzioni, quelle a tempo indeterminato sono una quota molto ridotta, il 12,9%; la tipologia contrattuale maggiormente presente è il contratto a termine, con il 39,7%, seguita dal contratto intermittente, al 18,1%. Inoltre è da registrare un incremento anche dei dati del lavoro somministrato". Per quest’ultimo si intende un rapporto di lavoro in base al quale un’impresa può richiedere la prestazione di uno più lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito albo informatico presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

Analizzando i dati del Maceratese, nel primo semestre di quest’anno, il trend mostra un incremento significativo per tutte le tipologie contrattuali, in particolar modo per il contratto a tempo indeterminato e gli stagionali (condizionati dalla ripresa dell’attività turistica). Nello stesso periodo, le cessazioni dei rapporti di lavoro sono state 17.984, dato che fa registrare un incremento del 38,8% rispetto al 2021 e del 6,7% nei confronto del 2019. Il saldo assunzioni-cessazioni risulta positivo nel complesso (+6.392) e per le singole tipologie contrattuali, ad eccezione dei contratti a tempo indeterminato. Osservando i motivi delle cessazioni, la maggior parte (il 50,7%) riguarda la fine del contratto di lavoro. Ma si registra un aumento rilevante delle dimissioni volontarie sia rispetto allo stesso periodo del 2021 (+31,1%) che del 2019 (+52,3%). Inoltre, entrando più nel dettaglio, delle 5.864 dimissioni registrate nei primi sei mesi del 2022, oltre la metà (il 52,1%) si riferisce a contratti a tempo indeterminato e il 22,0% a contratti a termine. Le trasformazioni di contratti precari in rapporti a tempo indeterminato sono state 2.589; nel 2019 erano 2.490 e nel 2021 invece 1.522.

"Per combattere il lavoro precario e discontinuo bisogna intervenire per determinare maggiori tutele, non per diminuirle, magari utilizzando e rafforzando gli strumenti provenienti dalla contrattualistica nazionale e di secondo livello e andando a migliorare la situazione in termini di garanzie – conclude Guerrieri –. In questo momento, le condizioni del mercato del lavoro nel nostro paese rendono evidente e assolutamente urgente la necessità di investire sul lavoro di qualità, intervenendo per eliminare forme precarie che minano la dignità del lavoro". Da qui, anche la battaglia dei sindacati di fronte alla reintroduzione dei voucher a partire dal primo gennaio. Potranno essere nuovamente utilizzati nei settori dell’agricoltura, della cura della persona, con particolare riferimento ai lavori domestici e dell’Horeca (alberghi, ristoranti e bar).