Lectio Annualis del ’Gentili’ Musica, danza e giurisprudenza

Nella splendida cornice del teatro comunale di Treia, si è svolta la quindicesima edizione della "Lectio Annualis" a cui hanno partecipato gli studenti del triennio dell’Ite Gentili di Macerata. Mario Morbiducci, docente di Diritto dell’Istituto, ha unito le tematiche della giurisprudenza alla musica, alla danza e al canto, mettendo in scena un’originale Lectio concertante, giuridico-musicale. In platea studenti e docenti accompagnatori, la dirigente scolastica Alessandra Gattari con le professoresse Cinzia Cecchini e Federica Manoni, il vicesindaco di Treia David Buschittari e Roberto Vespasiani per l’Usr Marche. Sul palco una scenografia volutamente essenziale ed evocativa: un pianoforte e due panchecubo rosse, a simboleggiare l’opposizione alla violenza in generale e sulle donne in particolare, da cui Morbiducci ha illustrato le tematiche della libertà, dell’humanitas, del femminicidio e della Costituzione Italiana; quest’ultima ha dato il titolo all’appuntamento "La mia Cost.", alla cui realizzazione hanno cooperato le classi 3A e 5A. Alle riflessioni si sono alternati suggestivi spazi canori, musicali e ginnici grazie ai contributi del docente di lettere Nazzareno Giorgini, della cantautrice Noemi ’Moma’ Romiti, del duo violino e pianoforte Enrica Morbiducci e Alexander Sorokin e delle campionesse di ginnastica Sofia Principi e Elena Ciccarelli. In conclusione la "Lectio Annualis" del professor Giancarlo Caporali di Unimc, con una dissertazione sullo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica.