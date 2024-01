Lectio magistralis per ribadire il rispetto dei diritti umani

Le classi delle scuole superiori di Camerino, ma anche i licei e l’istituto tecnico Ipsia ieri si sono recate nell’auditorium Benedetto XIII per celebrare una giornata di riflessione sulla Shoah proposta dall’Anpi camerinese, dall’Università di Camerino e dal Comune. Le classi sono state accompagnate dai rispettivi docenti.

Nel corso della cerimonia, il pro rettore Emanuele Tondi ha rilevato l’importanza della memoria del drammatico evento. Il preside di Giurisprudenza, Rocco Favale, nella sua lectio magistralis ha affermato con forza l’esigenza del rispetto dei diritti civili politici e giuridici.

Sono successivamente intervenuti il dirigente scolastico Francesco Rosati, il vicesindaco Antonella Nalli, il presidente provinciale dell’Anpi, Francesco Rocchetti, e il presidente dell’Anpi di Camerino, Mario Mosciatti.

Tutti i presenti hanno sottolineato la necessità di tramandare e mantenere viva la memoria in particolare per evitare il ripetersi di quanto avvenuto in passato.