L’edicola sacra sarà ricostruita. Accordo tra Comune e privato

Sarà ricostruita l’edicola dedicata alla Madonna all’incrocio fra via Trento e viale Nazario Sauro, sotto l’ospedale. Il piccolo manufatto, collocato in una proprietà privata, rischiava di scomparire in seguito ai lavori di rifacimento del muro di recinzione richiesti dal nuovo proprietario per motivi di sicurezza. L’amministrazione comunale, informata dell’intervento, si è attivata per trovare una soluzione condivisa che consentisse di preservare l’immagine sacra, molto cara ai residenti della zona. Dopo un confronto con il proprietario dell’immobile, è stato raggiunto un accordo che garantisce sia la messa in sicurezza del muro, sia la realizzazione di una nuova edicola inserita all’interno della recinzione, visibile e fruibile dal marciapiede pubblico. Il progetto, già approvato, prevede una nicchia ad arco che ospiterà la figura sacra.

"L’obiettivo – sottolineano dal Comune – era quello di tutelare un segno della devozione popolare che fa parte della nostra identità, conciliando il diritto del privato alla sicurezza con l’interesse collettivo a conservarlo". Il proprietario, che si è mostrato pienamente disponibile al dialogo, ha concordato con l’amministrazione di ricostruire l’edicola con il massimo decoro, nel rispetto delle tradizioni locali. Quella esistente, posta all’interno della proprietà, risale infatti a epoca recente, ma rappresenta comunque un punto di riferimento per molti cittadini. Grazie alla collaborazione tra Comune e privato, l’edicola votiva non solo sarà salvata, ma tornerà a essere un piccolo ma prezioso simbolo di fede, ora pienamente visibile e accessibile a tutti.