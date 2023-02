"L’edicola sacra va ricostruita È un pezzo di storia della città"

L’edicola sacra, demolita nel 2014 per permettere la realizzazione della rotatoria di via Gherarducci con l’intersezione di via Fratelli Farina e la S.P. Recanati-Montelupone, non è stata più ricostruita. Eppure era un pezzo di storia della città risalente persino al 1600. Nel febbraio dell’anno scorso, 170 cittadini, di cui molti residenti della via, avevano firmato una petizione, inviata poi al sindaco, per chiedere "la celere ricostruzione della pinturafiguretta". Dopo questa iniziativa avevano ottenuto anche due incontri con l’amministrazione e l’impegno che la richiesta sarebbe stata soddisfatta, ma, malgrado un ulteriore sollecito partito nel luglio scorso, ad oggi non hanno visto concretizzarsi nessun progetto di rimessa in posa di quell’edicola sacra. Luciano Tacconi (nella foto), referente del gruppo di cittadini firmatari della petizione, non demorde evidenziando che l’edicola religiosa "è un pezzo di storia della città e come tale deve tornare a farne parte". Nel sollecito di 7 mesi fa, fiducioso che il caso si sarebbe risolto presto, aveva indicato anche la data dell’8 dicembre scorso, festa dell’Immacolata, per inaugurare il nuovo manufatto. Ma, aggiungeva anche che, nel caso di esito negativo, "per la stessa data ci proponiamo di organizzare una manifestazione in piazza Leopardi, coinvolgendo le parrocchie, con tutt’altra motivazione, con articoli di stampa, radiofonici e Tv locali". Neppure questa dichiarata volontà di mobilitazione ha sortito, però, il risultato sperato per cui è partita in questi giorni una nuova campagna di sensibilizzazione e d’informazione, che dovrebbe sfociare in un’azione di protesta.