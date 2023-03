"L’edicola verrà ricostruita?"

Era partita da tempo l’iniziativa di oltre 170 cittadini per ricostruire l’edicola sacra di via Gherarducci, a Recanati, demolita 8 anni fa per permettere la realizzazione di una rotatoria contestata per dimensioni e pendenza. Ora va all‘attacco il consigliere comunale della Lega, Benito Mariani, che ricorda che l’edicola sacra potrebbe essere anche un’opera storica: "La demolizione fu autorizzata dalla Soprintendenza? Verrà mai ricostruita? Forse il problema è ben più grande dell’edicola sacra e riguarda anche l’istallazione della rotatoria"? Mariani interroga anche l’amministrazione sulla rotatoria chiedendosi chi l’abbia progettata e realizzata così.

ant. t.