L’edicolante Angela:: "Brio e ottimismo sono... quotidiani"

Brio ed ottimismo all’edicola Giordano di San Marone (vicino alla Coop), grazie ad Angela (nella foto), che non manca di partecipare alla vita sociale della città. Si veste a tema a Natale, Pasqua, Festa della donna, all’inizio dell’estate ed ora in linea con Hallowen pochi giorni fa. "Mi piace stare in mezzo alla gente e da quando sono impegnata in edicola francamente sono rinata!" ci ha detto. Come edicolante è impeccabile, precisa, espone giornali, riviste e locandine con cura, ordina gli arretrati, chiede per tempo alla distribuzione di quali articoli ha bisogno, quelli richiesti dalla clientela. E’ superfornita, anche con le riviste di ogni settore, fumetti, articoli per bimbi e ragazzi.