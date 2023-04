L’edificio "Pennesi" riapre i battenti: tornano a risplendere i musei

Da domani mattina riapre al pubblico l’edificio "Venanzina Pennesi", a Camerino, per offrire a turisti e visitatori la possibilità di ammirare i tesori del territorio conservati in questo spazio, che dopo il sisma rappresenta la sede provvisoria di Pinacoteca, Musei civici e Museo arcidiocesano. Resterà aperto fino al prossimo 15 ottobre con i seguenti orari: nei fine settimana (sabato e domenica) e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, per sei ore giornaliere complessive. "Ringraziamo l’Arcidiocesi di Camerino e San Severino, proprietaria dell’edificio, che dopo il terremoto ha messo a disposizione questi locali – ha ribadito la vicesindaco Antonella Nalli –. Questo spazio museale è prezioso per la città di Camerino e per tutto il territorio. È necessario valorizzare la produzione artistica locale e il patrimonio del Comune tramite la sua fruizione al pubblico. Ed è fondamentale continuare a lavorare per rendere fruibili le nostre opere d’arte anche dopo il sisma".

Da qui, la tradizionale riapertura per tutto il periodo della bella stagione, fino alle Giornate della Bandiera Arancione. Si potranno rivedere, solo per citare alcune opere, l’Annunciazione di Giovanni Angelo d’Antonio, capolavoro del rinascimento camerte, il San Giovanni Battista nel deserto di Valentin de Boulogne, la Crocifissione tra i dolenti e il committente frate Benedetto d’Ansovino del Maestro della Crocifissione di Sant’Angelo, opera del 1430 proveniente appunto dalla demolita chiesa di Sant’Angelo di Camerino. L’amministrazione sta lavorando anche per coinvolgere nell’esposizione le iniziative della Corsa alla Spada.