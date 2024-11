L’edificio vicino al palas: "Una palestra per il fitness, poi padel e pickleball"

"Una palestra fitness di 900 metri quadrati, nell’area esterna ci saranno un campo da padel e uno da pickleball, oltre al percorso green adibito allo skike e, in generale, al passeggio". L’assessore Andrea Marchiori spiega la costruzione che sta venendo su nei pressi del palazzetto dello sport di Fontescodella. "Nella parte superiore dell’area, in prossimità del Centro del riuso, ci sarà – aggiunge – la nuova serra didattica che sarà in vetro e acciaio". Gli interventi, cominciati a inizio anno, dovranno obbligatoriamente concludersi entro i primi sei mesi del 2026. "Questo intervento – spiega Marchiori – rientra nel Progetto Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) il cui obiettivo è far sì che quell’area non sia più un luogo anonimo, ma una parte integrante della città. Infatti fino a poco tempo c’era il palas immerso nel nulla, ora si è voluto dare un contesto nuovo attraverso case popolari ricavate nell’area ex Cus, percorsi benessere, percorsi ciclopedonali che si estendono ai Giardini, la nuova serra didattica riporta a mente il recupero dell’arte di coltivare piante e fiori per abbellire la città e che nel contempo ha una valenza didattica". Nell’area sorgerà anche il museo dedicato alla storia della città nella chiesa della Torregiana al centro di un intervento. "Siamo felici – sottolinea Marchiori – di esserci aggiudicati il Pinqua nella sua interezza nelle progettualità presentate". Si è deciso di costruire una palestra fitness. "Si è puntato al benessere della persona – dice Marchiori – ed ecco che vi saranno ricavati anche degli spazi da destinare ad ambulatorio dove, per esempio, potranno trovare posto il fisioterapista, il nutrizionista, il dietologo. Si tratta di una struttura dove ci sono ampi spazi luminosi, è garantito il ricambio d’area". Nell’esterno ci saranno un campo da padel e da pickleball (uno sport che combina elementi di tennis, badminton e ping pong), inoltre ci sarà un percorso che collegherà l’area con Fontescodella. Previsti anche percorsi per lo skike, questi particolari pattini a rotelle saranno in dotazione e sono sicuro che riscuoteranno consensi perché è una disciplina divertente e non c’è bisogno di essere degli atleti al top".