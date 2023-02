Lega, Alessandrini la spunta per un voto su Carbonari

di Paola Pagnanelli

Vittoria al fotofinish per l’avvocato Aldo Alessandrini, eletto ieri pomeriggio nuovo segretario della Lega con un voto di differenza sull’altro candidato, l’avvocato e capogruppo in consiglio comunale Claudio Carbonari. Nel direttivo di sezione sono stati eletti Francesca Ciucci, Patricia Di Camillo, Laura Laviano, Tommaso Lorenzini, Andrea Marchiori, Angelo Menghi, Laura Orazi, Maria Oriana Piccioni (supplente Francesco Angelini). "Assumo questo incarico nello spirito della continuità – ha commentato Alessandrini –, consapevole del peso di questa responsabilità. Massima condivisione con il nuovo direttivo". Al congresso di ieri pomeriggio, nella sede del partito in via Roma, erano presenti tra gli altri il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore regionale Filippo Saltamartini, gli ex parlamentari Mauro Lucentini, Tullio Patassini e Giuliano Pazzaglini, gli assessori comunali Andrea Marchiori, Oriana Piccioni e Laura Laviano, e il commissario provinciale Luca Buldorini.

Nel corso del congresso, i candidati segretari hanno presentato i loro programmi per quanto riguarda l’organizzazione del partito in città e le sue attività. Al momento del voto l’elettorato si è spaccato con 23 preferenze a Carbonari e 24 ad Alessandrini, commissario uscente sostenuto anche dalla consigliera regionale Anna Menghi. "Questa nomina non è un traguardo, ma un inizio di un periodo per altro non facile – ha aggiunto il neoeletto segretario –. In questo momento, per quanto riguarda l’amministrazione comunale gli equilibri restano quelli attuali, ho anche buonissimi rapporti con gli altri coordinatori dei partiti comunali di maggioranza. Con spirito costruttivo continuiamo a sostenere l’amministrazione Parcaroli". Al candidato sconfitto, Alessandrini ha espresso stima: "È una risorsa preziosa per la Lega, abbiamo sempre collaborato e continueremo a farlo". Dopo essere stato scelto dalla Lega come commissario, ieri Alessandrini è stato votato anche dai tesserati di Macerata, Appignano, Treia, Monte San Giusto, Montecassiano, Montefano e Corridonia, sempre facenti parte della macro sezione maceratese. "Stiamo progressivamente riattivando il percorso di ascolto e confronto con il territorio che è imprescindibile per la Lega – hanno dichiarato il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e quello provinciale Luca Buldorini –. Dopo la pandemia, è fondamentale che i militanti stiano tornando ad avere un ruolo centrale e indispensabile al supporto della filiera di governo. In bocca al lupo ai neoeletti e grazie a tutti i militanti e sostenitori della Lega che danno quotidianamente un contributo sostanziale ed indispensabile".