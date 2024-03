Lega di Morrovalle: banchetto al mercato per il tesseramento

Riparte la Lega di Morrovalle. Ieri, allestito un banchetto al mercato per il tesseramento 2024 in città e per promuovere la manifestazione di Milano di oggi in cui Matteo Salvini darà il via alla campagna elettorale delle Europee. Presenti al primo banchetto il vice presidente provinciale della Lega, Giorgio Pollastrelli, i consiglieri comunali leghisti di Morrovalle, Emiliano Filippetti e Tullio Gabriele, che sotto la guida del coordinatore provinciale del Carroccio, Luca Buldorini, raccoglieranno il nuovo tesseramento.