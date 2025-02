Lega e Civici alla carica: "Antenne, più trasparenza"

Caso ripetitori telefonici, il gruppo Lega e Civici scuote la maggioranza, parla di "caos antenne" e chiede "maggiore trasparenza perché la salute dei cittadini è la priorità". Con questa premessa i consiglieri comunali Fabiola Polverini, Pierpaolo Turchi e Giorgio Pollastrelli si inseriscono nel dibattito sui nuovi tralicci di in via Indipendenza e di contrada Castelletta. "Ci domandiamo – osservano – se il Piano Antenne approvato dal consiglio comunale abbia una sua efficacia o sia solo carta straccia, perché queste due richieste ricadono al di fuori delle zone censite e di fatto annullano il lavoro svolto per salvaguardare la salute dei cittadini, pertanto il regolamento non serve a nulla". È una dura critica al lavoro dell’amministrazione comunale, di cui fa parte anche la Lega che non risparmia l’assessore Roberta Belletti.

"Dopo le sue prime dichiarazioni discordanti - sottolineano - riteniamo ci sia bisogno di un approccio diverso alla questione, cercando di essere trasparenti con i cittadini e comunicare prontamente ogni singola richiesta che pervenga agli uffici comunali così che i civitanovesi possano venire a conoscenza delle richieste di installazione di antenne che interessano la loro zona, e non causalmente ad inizio cantiere o ad autorizzazione già rilasciata".

La Lega va oltre e si spinge a suggerire che "i nominativi dei proprietari dei terreni affittati alle società di telefonia su cui sorgono le antenne vengano resi pubblici fin dal primo giorno di presentazione della pratica, così come progetti e caratteristiche tecniche degli impianti e relativi contratti di affitto per poter avere visione degli importi percepiti".

La vicenda nasce con la segnalazione di residente della zona di via Indipendenza, Leonardo Malaspina, e di Pierpaolo Iacopini che svelato date e numero di pratica della nuova antenna sebbene l’assessore Belletti avesse detto che agli uffici comunali non risultavano pratiche. E anche Iacopini chiede "come si giustifica la nuova antenna in via Indipendenza, che non rientra tra quelle indicate dal Piano per ospitare nuove installazioni di macrostazioni che si trovano invece in via Colombo, vicino al cimitero di Civitanova Alta, in via Val D’Aosta/contrada Maranello, in via Aldo Moro e nella zona Piane Chienti. Qualcuno dell’amministrazione può spiegare come l’autorizzazione sia ricaduta fuori dall’ambito di applicazione del Regolamento sulle antenne?".