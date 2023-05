Lega Giovani, a capo Giordani

Mirko Giordani, esanatogliese di ventinove anni, è stato nominato commissario Lega Giovani della provincia di Macerata e membro del direttivo regionale Lega Giovani Marche: "Voglio ringraziare Mario Alberto Rinaldi, nostro commissario regionale, che ha riposto fiducia in me fin dall’inizio – dichiara Giordani –. Ci tengo a ringraziare anche Corrado Remigi per il lavoro svolto fino ad ora con i ragazzi della Lega Giovani in provincia". Nel nuovo direttivo regionale Giordani non sarà l’unico esponente dell’entroterra maceratese: "La provincia di Macerata avrà anche un altro ragazzo all’interno del direttivo, Tommaso Lorenzini, che si occuperà di università e scuole superiori".