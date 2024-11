Lega giovani, Lorenzini è commissario provinciale

Tommaso Lorenzini è stato nominato commissario provinciale della Lega giovani. Matteo Fabbroni, commissario regionale Lega giovani Marche, ha motivato la sua scelta, "in continuità con il rinnovamento del partito a livello regionale e provinciale, vista la dedizione e le capacità dimostrate in questi mesi, di gestione di gruppi e coinvolgimento dei ragazzi, soprattutto all’interno delle Università". "È stato bellissimo poter guidare per due anni il gruppo di Lega Giovani in Provincia di Macerata – ha detto il commissario uscente, Mirko Giordani –, lascio i ragazzi poiché ho l’onore e l’onere di essere diventato vice presidente della fondazione Mattei di Matelica. Per Lega e Lega giovani continuo ad esserci e ci sarò sempre, e faccio un grande in bocca al lupo a Tommaso". Lorenzini, in veste del suo nuovo ruolo, ha affermato: "Ringrazio per la nomina il commissario regionale Matteo Fabbroni, instancabile e sempre disponibile a confrontarsi in presenza nonostante la distanza tra province. È un onore prendere in mano il lavoro fatto in un anno assieme ai precedenti responsabili, Mario Alberto Rinaldi e Mirko Giordani, che ringrazio con stima ed amicizia". E continua: "C’è soddisfazione, poiché la Lega giovani si è strutturata solidamente grazie a ragazzi che si spendono per il territorio mettendo il cuore in una passione non scontata, sostenuti e incoraggiati da un gruppo coeso e da attività formative. Sulla politica e i giovani si può fare, e si è fatta, una gran retorica, ma mi fermo ad una frase che mi porto dietro da qualche anno: si dice che i giovani siano il futuro, devono invece avere coscienza di essere il presente".