Lega Giovani pensa già alle elezioni comunali: presto sarà costituito un coordinamento

In vista delle elezioni, la Lega Giovani si prepara a nuove iniziative nel territorio matelicese tra cui la nascita di un coordinamento. A dichiararlo è stato il coordinatore provinciale, Mirko Giordani, affermando all’assemblea regionale del movimento che "nella città di Matelica la Lega Giovani ha già organizzato diverse iniziative, tra cui quella con gli altri movimenti giovanili del centrodestra e la presentazione del Piano socio-sanitario con l’assessore Saltamartini. A Matelica quindi abbiamo intenzione di proseguire con gli eventi – ha aggiunto Giordani – soprattutto con l’approssimarsi delle elezioni amministrative ed europee del 2024. In provincia peraltro sono già presenti due coordinamenti comunali, a Macerata e a Civitanova, entrambi particolarmente attivi, ma entro poco tempo pensiamo di attivare quelli di Matelica e di Tolentino". Già in precedenza Giordani aveva annunciato di "voler ampliare il parterre del movimento politico ai giovani, avvicinandoli alla vita politica e rafforzando così la presenza anche tra Matelica ed Esanatoglia".

m. p.