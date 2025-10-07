Lega, il caso Alessandrini. Latini lo richiama all’ordine: "Basta attaccare il sindaco"

"Il capogruppo della Lega deve difendere le istanze del partito e non possono esserci scontri tra colleghi". È quanto dice Giorgia Latini, segretaria regionale Lega, dopo le parole pronunciate nei giorni scorsi in consiglio comunale da Aldo Alessandrini che ha criticato il sindaco Sandro Parcaroli e la giunta, tra cui ci sono suoi compagni di partito. In quella occasione aveva sottolineato che le variazioni di bilancio non tenevano conto della manutenzione del verde, delle strade, dei cittadini, della sicurezza: critiche condivise dall’opposizione. "Ho parlato con Alessandrini – aggiunge Latini – e mi ha detto di non avere attaccato la giunta, che sono chiacchiere giornalistiche, che il suo intervento è stato strumentalizzato". Però all’esterno appare un partito in lotta con se stesso. "I problemi – spiega Latini – vanno affrontati e non manifestati in uno scontro esterno. In settimana ci sarà un incontro chiarificatore". È un periodo che dalla Lega arrivano attacchi alla giunta. Il sindaco Sandro Parcaroli è stato criticato anche per la mancata elezione di un maceratese in Regione; a tal proposito Anna Menghi aveva osservato che il primo cittadino, anche perché presidente della Provincia, non aveva svolto il ruolo di aggregatore del centrodestra, di ricompattare le forze intorno a un progetto comune per Macerata. Dall’altro lato c’è Luca Buldorini, vice presidente della Provincia e uomo della Lega, che ha avuto parole di elogio per Parcaroli. "Ci sono fibrillazioni in ogni partito – aggiunge Latini –, gli scontri possono essere utili solo se portano a una crescita. Mi auguro che si chiarisca questa situazione, che tutti siano determinati a sostenere il sindaco, chi non condivide questa linea e si ostina a creare difficoltà non fa più parte di una strategia vincente". E a quel punto? "I provvedimenti si prendono quando si supera il limite e i chiarimenti non danno frutto. In quel caso occorrerà individuare una persona di equilibrio e io seguirò le esigenze del sindaco, perché sia facilitato a svolgere il suo mandato".

Lorenzo Monachesi