Lega, la segretaria Fortuna: "Orgogliosa del lavoro fatto"

Si è concluso il summit della Lega di Civitanova che ha visto la convocazione di amministratori locali, membri del Cda di Atac, Mercato ittico, Azienda Teatri e istituto Paolo Ricci da parte del responsabile degli Enti Locali,Giorgio Quitarrà. Le relazioni sull’attività svolta sono state approvate all’unanimità dal direttivo comunale convocato dalla segretaria cittadina Veronica Fortuna. "Si è discusso – spiega – di quanto è stato fatto dall’amministrazione Ciarapica bis, verificato lo stato dei lavori delle priorità della Lega, aggiornato l’agenda di programma che il partito intende portare avanti nei prossimi mesi. Uno sguardo attento è stato rivolto al programma amministrativo presentato insieme alla coalizione due anni fa alle elezioni e al suo stato di attuazione".

"Sono orgogliosa – continua Fortuna – del lavoro svolto da tutti i rappresentanti della Lega in amministrazione, della loro presenza costante e della loro dedizione e senso di responsabilità". Sono intanto aperte le iscrizioni per l’anno 2024 e oggi tornerà il gazebo della Lega Salvini in corso Umberto I.