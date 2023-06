Lega Marche, Latini eletta segretaria C’è anche Parcaroli nella squadra

Giorgia Latini è il nuovo segretario della Lega Marche. Con il nuovo segretario, in qualità di candidati delle rispettive province sono stati eletti anche il commissario uscente Mauro Lucentini, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, l’onorevole Mirco Carloni, il sindaco e presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli, e Massimiliano Cannas, a lungo responsabile del tesseramento per la provincia di Ancona. Questi i delegati per il congresso federale con Mauro Lucentini: Giorgio Pollastrelli, Maurizio Mezzanotti, Lorenzo Ballarini, Daniel Matricardi, Monia Vallesi, Stefano Gentili, Giovanni Gabrielli, Francesca Feliziani, Luigi Scopelliti, Lorenzo Marinangeli, Filippo Marsili, Benito Mariani, Fabio Bernacconi e Ferruccio Vecchi.