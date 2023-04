Lega, Marchetti lascia Al suo posto Lucentini

"I primi di giugno si terrà il congresso regionale e Mauro Lucentini è la persona giusta per guidare la Lega Marche in questa fase di transizione". Così il commissario regionale uscente della Lega, l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, annuncia il passaggio di testimone a Mauro Lucentini. "In questi tre anni il nostro movimento è cresciuto e si è rafforzato, tagliando traguardi decisivi per il presente e il futuro di tutti i territori – aggiunge Marchetti –. La Lega si serve con tenacia e correttezza, anteponendo sempre il bene del movimento al tornaconto personale. Mauro ne è un esempio. Io sono e rimango con fierezza un parlamentare delle Marche, per questo sarò sempre presente sul territorio".