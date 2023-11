Lega Navale Italiana,. Pallucca a capo del sodalizio locale

È Cesare Pallucca il neo presidente della Lega Navale Italiana di Porto Recanati. Nei giorni scorsi, si è svolta l’assemblea dei soci per approvare il bilancio e scegliere il nuovo direttivo. Ad affiancare Pallucca ci saranno i consiglieri Paolo Cannata, Roberto Guidi, Maurizio Marchetti, Massimo Pierangeli, Massimo Santolini (per nove anni presidente del sodalizio) e Danilo Valentini. Eletti anche i tre consiglieri supplenti, e cioè Marco Arbuatti, Gerardo Dipalma e Maurizio Pierini. Alle votazioni era presente l’ammiraglio Andrea Fazioli, delegato regionale della Lega Navale Italiana. "Il ringraziamento va al presidente uscente Santolini, per il grande lavoro messo in campo – le parole di Pallucca –. Lui si è impegnato a ricostruire la sede, dopo che eravamo rimasti senza. La nostra sezione ha 248 soci".