Lega più Civici con Saltamartini sull’ex fiera: "Centro Alzheimer, occasione da non perdere"

"Accogliamo con favore la proposta di trasformare l’ex Covid center in un centro diurno per le persone affette da Alzheimer". Lo affermano i consiglieri comunali Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi del gruppo "Lega più Civici".

L’idea, che circolava in via ufficiosa già da alcuni mesi, è stata palesata durante il consiglio comunale aperto di martedì sera dall’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, aggiungendo che sul punto è in corso una interlocuzione con il Comune, proprietario dei locali fieristici.

"Si tratta di un progetto di grande valore sociale – commentano i tre consiglieri –, la cui necessità era già evidenziata durante la seduta da Monica Rendina, consigliera del Paolo Ricci. Già nei mesi scorsi, noi consiglieri comunali avevamo chiesto un incontro al sindaco Ciarapica per valutare questa opportunità, che consentirebbe di riqualificare un immobile esistente e renderlo rapidamente operativo per centinaia di famiglie che ogni giorno affrontano il dramma dell’Alzheimer. Ora è il momento di agire. Chiediamo al primo cittadino di non lasciarsi sfuggire questa opportunità e di programmare subito un incontro per concretizzare la proposta della Regione, che ha già dichiarato di avere le risorse economiche necessarie per realizzarla".

f. r.