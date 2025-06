Lega, Saltamartini c’è. E Buldorini scalpita

Anche in casa Lega sono in corso i lavori per mettere a punto le liste in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. Ma con qualche difficoltà. Rispetto a cinque anni fa, infatti, all’interno della coalizione di centrodestra c’è stata una significativa redistribuzione dei consensi. Basti dire, tanto per rinfrescarci la memoria, che alle comunali del 2020 la Lega, con il 19,5% dei voti, era il primo partito a Macerata e a livello regionale era la forza politica di traino della coalizione che sostenne Francesco Acquaroli: ben il 22,38%, contro il 18,66% di Fratelli d’Italia e il 5,89% di Forza Italia.

Le Europee dello scorso anno, però, hanno mutato completamente il quadro: nelle Marche FdI ha raggiunto il 32,9%, contro l’8,2% della Lega e il 7% di Forza Italia e Noi moderati. Oggi nessuno sa quale sia il consenso reale per la Lega, ma tutti – a partire dagli stessi leghisti – sanno bene che questo è ben lontano da quello di cinque anni fa. A questo si aggiunga le legittime aspirazioni personali di coloro che puntano ad avere un posto in consiglio – e forse di più – a Palazzo Raffaello. Tra questi ultimi, ci sarebbero il vicepresidente della Provincia e vicesegretario regionale della Lega Luca Buldorini, insieme al sindaco di Filottrano Luca Paolorossi animatore di Marca Libera, team territoriale del Mondo al Contrario promosso dal generale Roberto Vannacci, e Giuseppe Cognigni assessore a Civitanova. L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini avrebbe già dato la sua disponibilità a ricandidarsi, mentre appaiono al momento più nell’ombra, nel senso che non è detto siano disposti a ricandidarsi, l’ex sindaco di Castelraimondo e attuale consigliere regionale Renzo Marinelli e anche l’ex sindaca di Macerata e attuale consigliere regionale Anna Menghi. Nel rimescolamento di carte e nelle voci che si susseguono prima di ogni appuntamento elettorale, in questo caso c’è anche quella secondo la quale Anna Menghi punterebbe a un ruolo in Comune a Macerata (dove si voterà nella primavera del 2026) nel momento in cui Sandro Parcaroli facesse un passo indietro.

A complicare la situazione i diversi cambi di casacca che hanno interessato alcuni consigli comunali (in particolare Macerata e Civitanova) dove la Lega ha perso diversi pezzi, alcuni dei quali rilevanti. Questo spiega perché definire le liste, che è sempre compito complesso, non sia facile, anche se c’è anche chi sfodera ottimismo e sottolinea che quelle attuali, più che difficoltà, sono solo momenti di riflessione per preparare al meglio l’elenco dei candidati.