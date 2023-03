Legalità, alcol, droga e bullismo: ’lezioni’ dei carabinieri all’Agrario

Prosegue il contributo dell’Arma dei carabinieri alla formazione della cultura della legalità con gli incontri didattici nelle scuole pubbliche. Nel corso di questo mese, i militari della Compagnia di Macerata hanno tenuto cinque lezioni all’istituto agrario Garibaldi, dove il comandante del Nucleo operativo e radiomobile, capitano Serafino Dell’Avvocato, e il comandante della Stazione di Macerata, luogotenente Andrea Petroselli, hanno incontrato 300 studenti di 14 classi tra le prime, seconde e terze, per parlare dei temi di maggior interesse per la specifica fascia d’età. In particolare, legalità e assunzione delle sostanze stupefacenti, abuso di sostanze alcoliche, bullismo e stalking. Sono stati inoltre approfonditi gli aspetti relativi all’uso di internet e dei social network nonché le norme del codice della strada.