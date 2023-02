Legalità e nutrizione nella settimana culturale

"La nostra settimana culturale quest’anno è stata molto ricca e varia. All’inizio ci siamo impegnati in un meticoloso lavoro di colorazione di immagini, incollando minuscoli legumi secchi su disegni già predisposti. Per questo lavoro sono state necessarie tanta pazienza e precisione.

A seguire ci siamo recati nella palestra della scuola dove con il professor Carota Roberto, esperto di arti marziali, abbiamo partecipato ad un interessante corso di autodifesa. Il giorno dopo insieme alle professoresse di matematica, Federica Gabrielli e Antonella Cudini e con un esperto esterno specializzato in chimica, abbiamo assistito all’esecuzione di esperimenti eseguiti con tecniche e sostanze utili a comprendere l’origine e la formazione delle rocce calcaree.

Le prime due ore del giorno successivo siamo rimasti in classe con la professoressa di inglese, Letizia Fabiani, con la quale abbiamo iniziato a leggere un libro in lingua intitolato "Egghead" che ci accompagnerà per buona parte del secondo quadrimestre. La settimana è continuata trattando un altro tema di rilevante importanza: la nutrizione; assieme all’esperta Elisa Pelati; dopo varie attività che si sono svolte nell’atrio, siamo tornati in palestra dove si è svolto un quiz a tema giocando a basket.

Venerdì per noi ragazzi di terza è stato “il giorno della legalità”: le prime ore della mattinata le abbiamo trascorse insieme con due militari dell’arma dei carabinieri che ci hanno spiegato l’importanza del rispetto delle regole e parlato dei pericoli legati all’uso delle droghe; un momento utile anche per riflettere su quanto sia importante la presenza dei carabinieri nel territorio. Di seguito l’interessante incontro dedicato alla figura di Rita Atria.

La settimana si è conclusa assieme ai giovani ospiti della quinta elementare che a breve varcheranno la soglia della scuola secondaria e con molto piacere noi di terza ci siamo prestati per fare da tutor: abbiamo proposto dei giochi per far loro trascorrere dei momenti sereni, ma anche per aiutarli a familiarizzare con le regole della scuola che presto li accoglierà come studenti.

Questa settimana è stata sicuramente una breve parentesi scolastica ricca di esperienze sotto ogni punto di vista.

III A e III B