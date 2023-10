Legambiente bacchetta il Comune: "Non risponde alle nostre domande"

"Quella di Macerata è una bella storia, a cui non voglio togliere nulla, ma che rischia di peggiorare. È utile chiarire alcune questioni, anche perché la posizione, pur positiva, è già quest’anno in discesa di cinque gradini". Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche parla di dati che sono conferme, anche perché non sono stati aggiornati. "Macerata – prosegue – ottiene le migliori performance sulla qualità dell’aria, sul fronte dei rifiuti, sull’efficienza dell’acquedotto e sui consumi idrici, come già nel 2022. Insomma campa di rendita, anche perché i suoi dati sono vecchi. Il Comune, infatti, non ha compilato e inviato il questionario sulla base delle cui risposte si costruisce la classifica. Un fatto molto raro".

Ciarulli non conosce i motivi alla base di questa decisione. "Il questionario è lo strumento base per la raccolta dati, alcuni dei quali sono riscontrabili attraverso altri enti o agenzie, ma il grosso arriva proprio dai Comuni. Se questi mancano si procede con in vecchi dati. E questo è il caso di Macerata. Abbiamo più volte sollecitato il Comune, ma senza succcesso. Ci hanno detto che non avrebbe compilato il questionario, ci è molto dispiaciuto". Per quanto riguarda la qualità dell’aria, poi, è vero che Macerata risulta una delle migliori. "Ma la rilevazione – precisa Ciarulli – riguarda le centraline "di fondo", non quelle "di traffico", questo vale per Macerata come per tutti gli altri capoluoghi. Motivo per cui il suo terzo posto è guadagnato, ma non dà del tutto conto della situazione reale".

Il presidente di Legambiente, inoltre, sottolinea che la Ztl "non era il problema", tenuto conto delle tante attività che hanno chiuso i battenti in centro storico. In ogni caso, il giudizio complessivo è che siamo in presenza di una situazione stagnante. "Si procede per piccoli miglioramenti, ma non c’è un approccio integrato verso la transizione ecologica, che procede molto a rilento. C’è bisogno di un cambio di passo, che poggi su una visione d’insieme se si vuole guidare adeguatamente questo processo".

f. v.