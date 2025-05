Legambiente: "Dire no all’eolico danneggia ambiente ed economia"

"La pianificazione per una corretta transizione energetica è necessaria, ma non deve diventare un pretesto per fare ostracismo a tutti gli impianti di energia pulita, o vinceranno le lobby del gas e riapriremo le porte al nucleare". È l’intervento di Legambiente Marche sui progetti di parchi eolici che hanno acceso il dibattito a Caldarola, San Severino e Serravalle. "Il dibattito è necessario – dichiara Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche –, ci sono molti progetti presentati da privati al ministero e alla Regione, le comunità locali hanno il diritto di essere coinvolte. A monte, è necessaria una pianificazione che parta dall’individuazione delle aree idonee, dove la realizzazione di questi impianti avrà un iter semplificato. A oggi la Regione non le ha ancora individuate. Dobbiamo evitare di utilizzare queste lacune come pretesti per contrastare in toto la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, anche in virtù di una presunta sostenibilità ambientale". La Regione è capace di produrre quasi 2.500 GWh di energia a fronte di un fabbisogno di oltre 7mila GWh. C’è un deficit energetico del 65% che costringe le Marche, come altre regioni, a importare energia elettrica. "Questa richiesta si traduce in acquisto di gas da nazioni come Algeria o Libia, con successivo trasporto per mezzo di gasdotti, o da paesi di altri continenti, Qatar e Usa in primis – aggiunge l’associazione –. Inoltre il 2026 è l’anno di entrata in vigore dei prezzi zonali, per premiare con un costo dell’elettricità più basso le aree con più impianti a fonti rinnovabili. Se le Marche resteranno indietro, famiglie e imprese marchigiane pagheranno l’elettricità di più. Quindi ben venga la pianificazione regionale accompagnata dalla partecipazione delle comunità locali – conclude Ciarulli –, ben venga un equilibrio tra produzione di energia pulita e tutela del paesaggio, ma facciamo questa transizione energetica, che avrà bisogno anche di grandi impianti: continuare a ritardarne la realizzazione, a volte demonizzandoli come sta accadendo per l’eolico nell’entroterra, non favorirà né l’ambiente né le tasche di famiglie e imprese".