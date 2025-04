Legambiente: "No al termovalorizzatore"

Piano regionale di gestione rifiuti, termovalorizzatore, sito per la nuova discarica ancora mancante. Tanti i temi toccati nella nona edizione di "Ecoforum Marche" curata da Legambiente, incentrata su economia circolare e corretta gestione dei rifiuti urbani, svoltasi all’hotel Grassetti di Corridonia. Non è mancato un focus sulla provincia di Macerata, specie sul termovalizzatore. "Abbiamo espresso in consiglio comunale una contrarietà alla termovalorizzazione classica – ha spiegato Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino – per una duplice criticità. Il controllo dei fumi durante l’emissione, poi, in caso di termovalorizzatore regionale, la problematica è creata dal trasporto su gomma che arriva in un unico punto per conferire il materiale. Potremmo ottimizzare l’utilizzo di una termovalorizzazione non a combustione ma al plasma, una tecnologia innovativa che vaporizza le sostanze organiche. Può essere utilizzata in ambito zonale, quindi anche nel Cosmari, aumentando la differenziata e dai costi non così elevati". Chiaro il primo cittadino di Treia, Franco Capponi, sul piano rifiuti: "Arriva a dieci anni dal precedente ed è stato poco partecipato dagli amministratori locali – ha sottolineato –. Ritengo che le indicazioni siano un po’ in contrasto con il Cosmari: abbiamo progettato un impianto per la valorizzazione energetica dei rifiuti organici, ma il progetto è stato abbandonato e il piano invece dice di non abbandonarlo. Sarebbe stato utile non rinunciare all’impianto per riciclare i pannolini, finanziato dal Pnrr, ma la Regione non ha fatto una scelta. In più abbiamo un problema enorme sulla discarica, dove ancora siamo all’esame dei potenziali siti". Sollecitato Paolo Gattafoni, da poco presidente del Cosmari. "L’impianto – ha illustrato – ha bisogno di risorse per essere ammodernato. Ciò si scontra col fare il bilancio in pareggio ed al contempo distribuire il lavoro. Il Cosmari deve rimanere pubblico pertanto è necessario che l’Ata allunghi il termine di scadenza del contratto, previsto per il 2029". "Nel piano ci sono anche buone pratiche ma manca il come attuarle – ha ribadito Marco Ciarulli, guida di Legambiente Marche –. L’iniziativa non va lasciata ai singoli sindaci. Un termovalorizzatore significherebbe mortificare quanto fatto finora e altro non è che la risposta ad anni di stallo nelle Marche. Se immaginiamo di inaugurare un inceneritore rifiuti nel 2032 poi ce lo terremo per altri 30 anni". Premiati infine i "Comuni Rifiuti Free" marchigiani, tra i quali figurano Monte San Giusto, Comporotondo di Fiastrone e Serrapetrona, ovvero quei territori che oltre a superare il 65% di raccolta differenziata riescono a tenere una bassa produzione di rifiuti da avviare a smaltimento (meno di 75 kg per abitante all’anno).

Diego Pierluigi