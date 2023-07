di Lucia Gentili

Legambiente promuove il lago di Fiastra che, in base ai monitoraggi, risulta non inquinato a livello microbiologico. L’esito delle analisi è stato svelato ieri mattina in conferenza dall’associazione ambientalista, che ha prelevato per la prima volta un campione di acque dalla foce del canale alla spiaggia Verdefiastra, in località Lungo Lago a Fiastra. "Il punto campionato rientra nei limiti di legge, il lago dà buoni risultati ed è un segnale incoraggiante", hanno spiegato i vertici di Legambiente. L’analisi rientra nella campagna estiva per la difesa delle acque dei bacini lacustri, la "Goletta dei Laghi" che si propone di monitorare il loro stato di salute. Sul bacino in questione, quindi, i valori degli esami microbiologici per enterococchi intestinali ed escherichia coli rientrano nei limiti di legge. "È con grande soddisfazione che constatiamo i risultati positivi del monitoraggio – ha detto Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche –. La nostra sfida per il futuro è sviluppare l’offerta turistica in armonia con la necessità di proteggere questi luoghi dai cambiamenti climatici. Dobbiamo perseguire questo obiettivo per raggiungere gli obiettivi europei del 30% di aree protette a terra e a mare entro il 2030. Sfruttiamo al meglio le opportunità di sviluppo sostenibile dell’Appennino, anche attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza". Presenti anche Elisa Scocchera, portavoce della campagna Goletta dei Laghi, Marzia Mattioli di Legambiente Marche, Emanuela Leli, presidente Cna Turismo Marche e Paolo Gobbi, vicepresidente Csv Marche. "L’anno scorso Legambiente e Touring Club hanno riconosciuto questa località con ben 4 Vele su 5, come testimonianza della sua eccellenza ambientale e dei servizi offerti ai turisti – ha sottolineato il sindaco Sauro Scaficchia –. Puntiamo a conquistare tutte e 5 le Vele. La stagione turistica rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia dell’alto Maceratese". "Un risultato che premia i trent’anni di politiche di tutela e conservazione del Parco – ha aggiunto il presidente del Parco nazionale dei Sibillini Andrea Spaterna –. Politiche che vogliono attirare un turismo lento e rispettoso, non un turismo mordi e fuggi che rischia di fare solo male al territorio". Nel pomeriggio si sono susseguite iniziative promosse dal progetto Life Blue Lakes, tra cui un aperitivo plastic free, un giro in barca elettrica e in canoa sul lago, e un’escursione alle Lame Rosse con visita successiva al Museo del Camoscio.