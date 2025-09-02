Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
2 set 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Legame sempre più forte con gli Amici di Kronberg

Anche quest’anno l’associazione Amici di Kronberg in Porto Recanati ha organizzato la consueta visita nella città gemellata di Kronberg (in Germania), partecipando al mercato dell’arte e del vino che si è tenuto a inizio agosto. Per il sodalizio portorecanatese si sono aggregati in tutto 32 soci, tra cui il presidente Riccardo Rovazzani e i membri del direttivo Elvira Pasqualini, Gladys Zaccari, Alessandro Sorgoni e Walter Cingolani.

"La nota piacevole di questa ennesima occasione di incontro tra le due associazioni gemellate è stata rappresentata dalla partita di calcio organizzata tra una squadra di ragazzini di Porto Recanati (anno 2004/2005) e un’altra composta dai giovanissimi di Kronberg – ha riferito il presidente Rovazzani -. E’ stato come tornare indietro nel tempo e rivivere le origini del gemellaggio tra Porto Recanati e Kronberg, perché tutto nacque a seguito di una semplice partita di calcio. Considerato il successo di questo revival, l’intenzione è quella di organizzare un vero e proprio torneo di calcio allargato a tutte le altre città gemellate con Kronberg, ossia Le Lavandou (Francia) Aberyswyth (Galles) Ballenstedt (ex Germania dell’est)".

Ma c’è pure dell’altro: il giovane portorecanatese Davide Scalabroni ha avuto la possibilità di essere ospitato a Kronberg per uno stage formativo dalla durata di ben 21 giorni. "È stata un’esperienza che mi ha arricchito a livello personale – ha spiegato Scalabroni –. E poi sono entrato a contatto con una realtà diversa da quella italiana e ho migliorato di gran lunga il mio tedesco".

