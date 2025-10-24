Legame stretto tra scuole e imprese: "Una contaminazione da rafforzare"

Scuola e mondo del lavoro, un rapporto complesso e in continua evoluzione, decisivo per costruire ogni possibile prospettiva di crescita. Ne parliamo con Massimiliano Balducci, presidente Gruppo Giovani e vice presidente Confindustria Macerata.

Qual è attualmente e come dovrebbe cambiare il rapporto tra mondo della formazione e mondo delle imprese?

"Nonostante da anni ci siano diverse progettualità in collaborazione con scuole e università, è necessario rafforzare maggiormente due mondi che devono sempre più procedere a braccetto, interloquire costantemente, integrarsi, fondersi per trovare un accordo utile ai rispettivi interessi. Serve consolidare una contaminazione positiva, "un’amicizia" sempre più forte tra chi prepara i lavoratori di domani e chi deve recepirne competenze e qualità. Storicamente, noi imprenditori ci lamentiamo del fatto che la scuola sia distante, che non favorisca l’acquisizione di competenze specifiche alle nostre esigenze; però non andiamo nelle scuole a spiegare ai docenti di cosa avremmo bisogno e di come siamo disposti ad integrarci nel percorso di studi dei ragazzi. Ci sono significative esperienze di scuola/lavoro, ma la cassetta degli attrezzi per svolgere un buon lavoro è tutta da costruire. Da studente, quando già frequentavo l’azienda di famiglia, pensavo - e lo penso a maggior ragione oggi - che fosse possibile entrare davvero in profondità incidendo nel percorso formativo. Quello che vivevo nelle estati degli anni del liceo, vivendo l’azienda e comprendendo i processi di lavorazione e realizzazione di un prodotto, è un privilegio che va trasferito a chi ha un’opportunità come quella che ho avuto io".

L’Its Tecnologie e Made in Italy nelle Marche è una esperienza consolidata. Quali sono i risultati prodotti? C’è qualcosa secondo lei da rivedere?

"E’ sicuramente una buona opportunità e un’esperienza interessante. I percorsi formativi post-diploma ad alta specializzazione per preparare le risorse umane vanno incrementati. A mio avviso, servirebbe più verticalità, che può essere garantita solo dalla collaborazione con le imprese. Confindustria Macerata è parte attiva degli Its, essendo socio fondatore di ben due delle quattro fondazioni marchigiane ed esprimendo la vice - presidenza della Fondazione Its Recanati".

Ricerca è la parola chiave del presente e del futuro. Qual è il rapporto con gli atenei maceratesi e marchigiani? Bisogna puntare solo sulla tecnica o è meglio coniugarla con un nuovo umanesimo?

"Rafforzare il rapporto scuola/lavoro per una formazione che risponda sempre più ai bisogni attuali del mercato del lavoro è un imperativo. Confindustria e Università sono l’uno l’interlocutore fisiologico dell’altro, insieme creano un vero e proprio ecosistema di innovazione, caratterizzato dalla ricerca applicata all’imprenditorialità che spesso sfocia nella creazione di start up. Da un studio recentemente condotto sui quattro atenei marchigiani, è emerso che questa vitalità imprenditoriale si è tradotta in 338 start up innovative, quattro incubatori certificati per sviluppo di start up, quattro piattaforme tecnologiche, uno dei 151 "European Digital Innovation Hub" europei. Il rapporto con le Università del nostro territorio è molto intenso e concreto e si traduce nella partecipazione ai comitati scientifici di corsi di laurea e di post-laurea, nella collaborazione seminariale e convegnistica, in attività di orientamento volte ad avvicinare gli studenti al mondo dell’impresa, come, ad esempio, il Progetto Learning by Doing, i Career Day etc. E poi, con gli atenei condividiamo progettualità rilevanti, come è quella dello Sportello di Economia Circolare che vede la collaborazione della nostra Associazione con l’Università di Camerino. Il momento storico che stiamo vivendo dimostra che il rapporto tecnica e umanesimo non è dicotomico, ma di complementarietà. Mettere al centro le competenze significa automaticamente mettere al centro le persone".

Quali, in questo contesto, le iniziative/progetti all’orizzonte?

"Oltre a quelli già citati con gli Atenei, diverse sono le iniziative e i progetti già in essere per collegare maggiormente il mondo del lavoro con quello dell’istruzione. Tanto per citarne alcuni: Eureka Funziona, Cos’hai in testa, Orientagiovani itinerante, Are you ready, E-motion, PMI Day, il progetto sulla sostenibilità con assesment alle imprese con l’Università di Camerino. Gli obiettivi sono molteplici: diffondere la cultura d’impresa, favorire e implementare percorsi che combinino l’apprendimento con il lavoro, orientare gli studenti a scelte professioniali consapevoli, rendere il sistema formativo più adatto alle esigenze delle imprese. Stiamo anche progettando un Campus estivo per ragazze/i dai 15 ai 17 anni per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa".