Legamento crociato, la tecnica arriva dagli Usa

All’ospedale di Camerino il primo intervento in Italia di ricostruzione del legamento crociato anteriore con una tecnica innovativa. Si tratta di una nuova procedura di prelievo del tendine quadricipitale, attraverso il sistema Quadraco, che è stata realizzata dall’èquipe medica diretta dal dottor Leonardo Pasotti, Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale camerte. Un sistema innovativo di intervento chirurgico in sala operatoria, brevettato negli Stati Uniti, e utilizzato per la prima volta nel nostro Paese proprio nell’ospedale montano, che negli anni è diventato Centro di eccellenza per l’Ortopedia, in particolare per la chirurgia del ginocchio, vantando numeri elevati di prestazioni erogate con oltre cento protesi di ginocchio l’anno e altrettante ricostruzioni legamentose realizzate. "È una tecnica che presenta vantaggi per il paziente sia dal punto di vista estetico che funzionale – spiega Pasotti – si tratta di un intervento mini-invasivo, un piccolo taglio di circa 3 cm, che però permette in modo preciso e agevole di prelevare una quantità maggiore di tessuto rispetto alle procedure ordinarie. Questo tipo di intervento, infatti, è adatto a certe tipologie di pazienti, particolarmente utile per le donne brevilinee". Il plauso arriva dal direttore generale di Ast Macerata, Marco Ricci: "L’introduzione di questo nuovo sistema di intervento chirurgico altamente innovativo qualifica ulteriormente l’offerta sanitaria erogata dalla nostra Azienda, che dimostra la propria capacità di attrarre pazienti anche fuori Regione, grazie alle competenze ed elevate professionalità dei medici che vi lavorano".

Il direttore sanitario Daniela Corsi coglie l’occasione per far sapere che dal 2 aprile è stato riaperto anche l’H24, grazie all’assunzione di un nuovo ortopedico. Quindi il reparto attualmente si compone di sei qualificati professionisti, tre uomini e tre donne, ciascuno con un incarico dirigenziale specifico: Stefano Sfascia, per la chirurgia protesica, a cui è stata attribuita l’alta professionalità, Daniele Pupilli per la traumatologia, MariaGrazia Bugatti per la chirurgia artroscopica e l’ortopedia pediatrica, Lorella Del Bello per la chirurgia della mano e Letizia Guerrini per la chirurgia del piede. "Questa nuova procedura conferma ancora una volta di più che la sanità nelle Marche funziona bene e che è un’eccellenza, punto di riferimento nel panorama nazionale – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini –. Stiamo potenziando la sanità nelle aree dell’entroterra e del cratere sismico in modo che le eccellenze siano diffuse in tutto il territorio della Regione".