Legati da Padre Matteo Ricci Nuovo contatto con Pechino

Continuano le relazioni tra Macerata e Pechino nel nome di Padre Matteo Ricci. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune e la Fondazione internazionale Padre Matteo Ricci hanno incontrato, in videoconferenza, l’ufficio Affari Esteri di Pechino per proseguire la collaborazione instaurata per la valorizzazione della figura del gesuita maceratese. Il momento ha rappresentato una grande opportunità per la città di Macerata nel proseguire un percorso di relazioni durature e profonde tra le due città. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti del Comune di Fermo, città dove è nato Teodorico Pedrini, musicista, sacerdote e missionario e dell’Istituto Confucio dell’Università. Hanno partecipato alla video call il sindaco Sandro Parcaroli, gli assessori Katiuscia Cassetta e Marco Caldarelli; il direttore dell’Istituto Confucio Giorgio Trentin; il presidente della Fondazione internazionale Padre Matteo Ricci, Dario Grandoni; il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro; il sinologo italiano in Cina Meng Feixun; Lv Shiji, il segretario del Partito e direttore dell’ufficio Affari Esteri del Governo Distrettuale; Wang Hui, membro del gruppo del partito e vicedirettore dell’Ufficio Affari Esteri del Governo Distrettuale; Sun Xuyi, direttore del Centro Studi Li Madou; Chen Xinyu, professore associato del Dipartimento di Filosofia e Cultura, insegnamento, ricerca e scuola del Comitato municipale del Partito. "L’incontro ha rappresentato una conferma del rapporto tra Macerata e la Cina che hanno consolidato, ulteriormente, il legame di amicizia, rispetto, scambio e incontro tra culture nel segno della grande tradizione missionaria lasciata in eredità da Padre Matteo Ricci - spiegano dall’amministrazione comunale -. Una sinergia che, a distanza di secoli, tiene unite importanti e millenarie culture".