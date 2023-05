"Legge sul gioco d’azzardo: renderla meno stringente non è una grande mossa"

Mentre in Regione si lavora per modificare e, per certi versi, allentare le maglie della legge 32017, che contrasta la diffusione del gioco d’azzardo, si alza la preoccupazione per gli effetti di norme meno stringenti su un tessuto sociale già molto permeabile alla ludopatia. Paolo Nanni, comunicatore sociale e istituzionale del Servizio Dipendenze Patologiche della Asur, e in prima fila da anni con progetti di prevenzione, dice la sua opinione affidando un giudizio senza sfumature alla sua pagina Facebook in merito a quanto sta avvenendo a Palazzo Raffaello. "In Regione – scrive Nanni – la giunta lavora per modificare la legge sul gioco d’azzardo, renderla meno stringente in termini di distanza dai luoghi sensibili e opportunità per i Comuni di creare ordinanze. Non mi pare una grande mossa dare più spazio a slot e scommesse in un contesto sociale nel pieno inverno della fragilità psicologica". I ritocchi alla legge sono in corso e al momento c’è sul tavolo una proposta della giunta che deve approdare in commissione e poi in assemblea. Prevede che la distanza minima obbligatoria tra le sale slot da autorizzare e luoghi cosiddetti sensibili – ovvero le banche, gli sportelli bancomat, le rivendite di compro e vendo oro, gli istituti scolastici, i presìdi sanitari, le chiese – scendano da 500 a 300 metri e che le ore di chiusura obbligatoria a cui devono attenersi i gestori degli impianti per lo stop giornaliero alle pratiche del gioco vengano dimezzate e passino dalle dodici ore attuali a sei. Buone notizie per i titolari delle sale gioco e critiche invece dal mondo degli operatori che sono sul campo per contrastare un fenomeno che, secondo gli ultimi rilevamenti, ha visto per esempio Civitanova all’ottantesimo posto in Italia e Las Vegas nelle Marche per volume di giocate.