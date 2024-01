Leggende e storie affascinanti sulla Sibilla e i monti Sibillini

Tornano gli eventi culturali organizzati dall’associazione recanatese "Iustissima Civitas". Giovedì, alle ore 18.30, all’auditorium del Centro mondiale della poesia saranno presenti due scrittori molto noti per i loro scritti e gli studi sulla Sibilla e le leggende dei Monti Sibillini, Diego Mecenero e Giuliana Poli, per presentare i loro ultimi libri: "Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini" e "L’antro della Sibilla e le sue sette sorelle". Diego Mecenero è uno scrittore appassionato delle Marche, già noto per diversi libri sul territorio e le sue abilità comunicative anche verso i più piccoli; la giornalista Giuliana Poli, presidente del Comitato "Dante Alighieri" di Ancona, è tra le principali studiose della Sibilla a livello nazionale. "Abbiamo deciso di dare il via al 2024 con una doppia presentazione di libri che parlano del nostro territorio, con uno sguardo alle montagne per riscoprire come le Marche siano davvero un crocevia fondamentale nella cultura italiana" afferma Riccardo Ficara Pigini, che farà da moderatore. L’evento è a ingresso libero ed è patrocinato dal Comune. L’associazione per febbraio sta organizzando un incontro per affrontare, con esperti sia nel campo della tecnologia che dell’etica, il tema dell’intelligenza artificiale, vista da una prospettiva diversa: che ruolo avrà, come si può rendere positivo l’impatto di una scoperta così affascinante.

Antonio Tubaldi