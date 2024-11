"Leggera crescita, segnale positivo"

"Non c’è stata in provincia un’esplosione nelle vendite, la leggera crescita registrata nel 2024 rispetto al 2023 è comunque un segnale positivo per il mercato automobilistico locale. La domanda di auto ecologiche e un maggiore impegno verso la sostenibilità da parte delle amministrazioni locali stanno contribuendo a un’evoluzione più graduale ma comunque positiva". È l’analisi di Ernesto Cascioli dell’omonimo gruppo che nelle Marche e in Abruzzo ha 12 punti vendita. "Abbiamo notato che ha successo l’ibrido nelle sue varie declinazioni. In generale, gli incentivi sono stati d’aiuto".